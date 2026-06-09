CHP’de kurultay tartışmalarının ardından şekillenen yeni yönetimde ilk görüş ayrılıklarının yaşandığı öne sürüldü. Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek’in iktidara yakın televizyon kanallarında CHP’li milletvekillerine ilişkin yaptığı değerlendirmeler hem parti örgütlerinde hem de tabanda rahatsızlık yarattı. Söz konusu açıklamaların parti içindeki diyalog ve uzlaşı zeminini de olumsuz etkilediği iddia edildi.

YÖNETİMDE ŞİMŞEK VE TEKİN RAHATSIZLIĞI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği kararın ardından partide yaşanan tartışmalar sürüyor. Süreç sonrasında oluşturulan yeni yönetimde görev alan bazı isimlerin kamuoyuna yönelik açıklamaları, parti kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, MYK’de Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Berhan Şimşek ile partinin eski yöneticilerinden Gürsel Tekin’in iktidara yakın televizyon kanallarındaki açıklamaları parti içerisinde rahatsızlık yarattı. Özellikle CHP’li milletvekillerine yönelik değerlendirmelerde kullanılan dilin, parti içindeki ayrışmayı derinleştirdiği yönünde eleştiriler dile getirildi.

YENİ YÖNETİMDE İLK ÇATLAK

CHP’de yeni yönetim şekillenirken parti kulislerinden rahatsızlık iddiaları yükseldi. Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek’in iktidara yakın televizyon kanallarındaki açıklamalarının hem örgütte hem de tabanda tepkiye yol açtığı, parti içindeki diyalog zeminini zorladığı öne sürüldü. CHP’de yeni yönetim şekillenirken parti kulislerinden rahatsızlık iddiaları yükseldi. Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek’in iktidara yakın televizyon kanallarındaki açıklamalarının hem örgütte hem de tabanda tepkiye yol açtığı, parti içindeki diyalog zeminini zorladığı öne sürüldü.