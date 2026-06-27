Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesinin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nı 21 Mayıs'ta iptal etmesinin ardından partide sular durulmuyor. Alınan kararın ardından 24 Mayıs günü CHP Genel Merkezi'ne polis eşliğinde girilmiş ve partinin seçilmiş yönetimi binadan çıkarılmıştı.
CHP'NİN PUANI 6 SIRA GERİLEDİ
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından, genel merkez tarafından ilk anketin yaptırıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu yönetiminin kamuoyunun nabzını yoklamak için yaptırdığı çalışmanın sonuçlarına göre, CHP'nin oy oranının Mart 2024 seviyesine kıyasla altı puan gerilediği ifade edildi. Parti kaynakları, oyların yüzde 30 seviyesinin altına inebileceği görüşünü paylaştı.
"BÖYLE GİDERSE BARAJIN ALTINA BİLE DÜŞEBİLİR"
Özgür Özel'i destekleyen partililer, yeni bir oluşumla yola devam edilmesi halinde Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin baraj altında kalabileceği yönünde uyarılarda bulundu.