CHP’de kurultay süreci ve yönetim tartışmaları sürerken, parti adına açıldığı duyurulan yeni bir sosyal medya hesabıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin mahkeme kararıyla atanan genel başkanı Kılıçdaroğlu yönetiminin kurumsal iletişim hesabı olarak tanıttığı @CHPBilgi_ adlı X hesabı, platform tarafından askıya alındı.

YENİ İLETİŞİM KANALI OLACAKTI

Mutlak butlan kararının ardından CHP içerisindeki siyasi ve hukuki tartışmalar devam ederken, söz konusu hesabın partiye ilişkin duyuru, açıklama ve bilgilendirmelerin paylaşılacağı yeni bir iletişim kanalı olarak kullanılacağı açıklanmıştı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Kısa süre önce faaliyete geçirilen hesabın hangi gerekçeyle askıya alındığına ilişkin X platformundan resmi bir açıklama yapılmazken, hesabın erişime kapatılması siyasi kulislerde yeni bir tartışma başlattı.

Parti içindeki gelişmelerin gölgesinde yaşanan bu adımın ardından hesabın yeniden aktif hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.,