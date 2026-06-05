Mutlak butlan kararının ardından CHP içerisindeki siyasi ve hukuki tartışmalar devam ederken, söz konusu hesabın partiye ilişkin duyuru, açıklama ve bilgilendirmelerin paylaşılacağı yeni bir iletişim kanalı olarak kullanılacağı açıklanmıştı.

Kısa süre önce faaliyete geçirilen hesabın hangi gerekçeyle askıya alındığına ilişkin X platformundan resmi bir açıklama yapılmazken, hesabın erişime kapatılması siyasi kulislerde yeni bir tartışma başlattı.

Parti içindeki gelişmelerin gölgesinde yaşanan bu adımın ardından hesabın yeniden aktif hale getirilip getirilmeyeceği ise merak konusu oldu.