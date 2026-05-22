Mahkemenin CHP'ye 'mutlak butlan' kararını açıklamasının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki çalışma ofisinde bulunan isimler arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sabah saatlerinde de Kılıçdaroğlu'nun evine ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Ahmet Akın "CHP, Türkiye'yi kuran parti. Onun için herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Yine hep beraber birlik, beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız. Dün bir program gereği buradaydım. Hatta randevularımız vardı. Her geldiğimde ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Akın, "Genel Merkez'e geçecek misiniz?" sorusuna, "Evet, şimdi oraya geçiyorum." yanıtını verdi.

AKP'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağı iddia edilen Akın, iddialara Balıkesir mitinginde yanıt vermişti.

Akın, “Gazi Mustafa Kemal’in evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Cumhuriyet’e layık olmak için, Atatürk’ün ideallerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.