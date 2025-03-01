TSK'dan gündem olan teğmenlerin kılıçlı yemininde 5 teğmen ihraç edilmişti. Kılıçlı yemin sonrası ihraç talebine karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu, emekliliğini istedi.

Tuğgeneral Hakan Tutucu

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024’te Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nin ardından yeni mezun teğmenler, kılıç çekerek yemin etmiş, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atmıştı.

TSK ise 18 Kasım’da kılıçla yemin eden teğmenlere yönelik başlatılan soruşturma devam ederken “İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK’yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler” cümlelerinin yer aldığı bir açıklama paylaştı. Bakan Yaşar Güler de soruşturmanın atılan sloganlar nedeniyle değil “emre itaatsizlik” nedeniyle açıldığını öne sürdü ve “Askeri hiyerarşi için bu kabul edilemez. Disiplin Kurulu kararını verecektir” dedi.

30 Ocak günü ise MSB, beş teğmenin ve üç disiplin amirinin TSK’dan ihraç edildiğini açıkladı.