Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu'nun açtığı dava sonuçlandı.

İdare Mahkemesi, Halit Türkoğlu hakkında verilen "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezası işlemini durdurdu.

NE OLMUŞTU?

Karara konu olan olay, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninin resmi bölümünün tamamlanmasının ardından bazı teğmenlerin yürürlükten kaldırılan andı okumasıyla başlamıştı.

Olayın ardından yürütülen disiplin soruşturmasında Tabur Komutanı Halit Türkoğlu’nun "hizmete engel davranışlarda bulunmak" disiplinsizliğini işlediği değerlendirilmiş ve TSK’dan çıkarılmasına karar verilmişti.

Mahkeme, davacının söz konusu eylemin gerçekleşmesine yönelik herhangi bir izni, onayı ya da dahlinin bulunduğunun ortaya konulamadığını vurguladı. Dosyada, teğmenlerle iş birliği yaptığına veya onları yönlendirdiğine ilişkin bir delil bulunmadığı da kaydedildi.

Kararda, Türkoğlu’nun eski andın okunmasını engelleyememesi nedeniyle gözetim ve denetim bakımından ihmalinin bulunduğu kabul edildi. Ancak bu durumun, Milli Savunma Bakanlığı’nın uyguladığı en ağır disiplin cezasını haklı kılmadığı ifade edildi. Mahkemeye göre olay, “hizmete engel davranışlarda bulunmak” değil, en fazla “maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek” kapsamında değerlendirilebilecek bir fiil niteliği taşıdı.

Mahkeme ayrıca, disiplin hukukunda ceza ile fiil arasında bulunması gereken ölçülülük ilkesine dikkat çekti. Bu nedenle TSK’dan ihraç cezasının ölçüsüz olduğu sonucuna varıldı.

Kararda, Türkoğlu’nun geçmiş sicil kayıtlarına da yer verildi. Önceki yıllara ait değerlendirmelerde başarılı, disiplinli ve görevine bağlı bir personel olarak tanımlandığı belirtilirken, bu sicil kayıtlarının da ihraç kararını destekleyen bir tablo ortaya koymadığı ifade edildi.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, tüm bu gerekçelerle ihraç işlemini ve buna bağlı olarak TSK ile ilişiğin kesilmesine ilişkin işlemleri iptal etti. Karar için Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık bırakıldı.