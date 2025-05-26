Geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin ve çok sayıda teğmenin 'Mustafa Kemal'in askerleriz' sloganı atması iktidarda büyük rahatsızlığa neden olurken, tepkilerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı soruşturma sonucunda 4 teğmenin ordu ile ilişiği kesilmişti.



Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan olayın ardından harekete geçen Milli Savunma Üniversitesi, bu yıl yapılacak mezuniyet töreni hazırlıklarına şimdiden başladı.

DİPLOMA TÖRENİNDE SIKIYÖNETİM UYGULANACAK



12punto yazarı Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre; bu yıl yapılacak törende öğrenciler ve aileleri için bir dizi kısıtlayıcı karar alınmış durumda.

İddialara göre; törene katılacak aile mensuplarının sayısı sınırlanmış ve verilecek kodla girmeleri kararlaştırılmış...

Tören bittikten sonra teğmenlerin, aileleriyle buluşmak için sahaya girmeleri, görüntü almaları yasaklanmış...

Törenin ardından kıyafetlerini taburda değiştirmeleri bile yasaklanıp değişim için başka bir yer belirlenmiş...

Üstlerini değiştirir değiştirmez derhal okuldan ayrılacak olmaları talimatı verilirken de, “Nizamiyeden çıktıktan sonra nerede, ne resmi çekerseniz çekin” ifadeleri kullanıldı.