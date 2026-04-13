Cumartesi günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze namazı bugün Teşvikiye Camii'nde kılındı.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'İ GÖRMEZDEN GELDİ!

Cenaze namazına katılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'in önünden geçerken Özel'e el uzatmaması dikkat çekti.

GÖZLER 'MUTLAK BUTLAN' DAVASINDA

Ankara kulislerinde, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği kongrenin iptali istemiyle açılan davada nihai kararın bu hafta içerisinde çıkabileceği konuşulurken Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk rüzgar sosyal medyada da gündem oldu.



AKP'ye yakın medya ise geçtiğimiz hafta boyunca birçok haberde, 'mutlak butlan' davasında mahkemenin kongrenin iptali yönünde karar vereceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirileceği öne sürmüştü.

KAYYUM GÜRSEL TEKİN İLE SOHBET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaşmayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine 'kayyum' olarak getirilen Gürsel Tekin ile selamlaştı ve sohbet etti.







