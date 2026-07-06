KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .51013331-2024/538-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.06.2026 tarih ve 2024/538 esas, 2026/378 karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Mohamad ve Fatıma oğlu, 01/01/1989 ALEPPO doğumlu, MUSTO ALMUSTAFA hakkında; 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5271 Sayılı CMK’nın 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, 5271 Sayılı CMK’nın 231/8 maddesi uyarınca sanığa bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına, 5271 Sayılı CMK’nın 231/10 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına, 5271 Sayılı CMK’nın 231/11 maddesi gereğince sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işleyip mahkum olması veya denetimli serbestlik tedbirine aykırı davranması halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün mahkemece açıklanacağının sanığa ihtarına kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-Mustafa ve Şerruf oğlu, 10/12/1973 HALEP doğumlu, ABDULĞANI MUSTAFA hakkında; 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5271 Sayılı CMK’nın 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, 5271 Sayılı CMK’nın 231/8 maddesi uyarınca sanığa bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına, 5271 Sayılı CMK’nın 231/10 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına, 5271 Sayılı CMK’nın 231/11 maddesi gereğince sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işleyip mahkum olması veya denetimli serbestlik tedbirine aykırı davranması halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün mahkemece açıklanacağının sanığa ihtarına kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve temyiz başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen TEMYİZ olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 03.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02504183