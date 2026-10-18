KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KİLİS

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : .51013331-2026/206-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 30.09.2026tarih ve 2026/206 esas, 2026/553 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Omar ve Shamsa oğlu, 1988 ŞAM doğumlu sanık IBRAHIM DIBO hakkında; 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan 10 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığa hükmolunan 1 gün adli para cezasının TCK'nın 52/2-3 maddesi gereğince beher günü takdiren ekonomik durumu da dikkate alınarak 20,00 TL'den paraya çevrilerek sanığın 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen adli para cezasının miktarı nazara alınarak taksitlendirilmesine yer olmadığına, Sanık hakkında başkaca yasal artırım ve indirim nedeninin uygulanmasına yer olmadığına, Sanığın dosyaya yansımış maddi zararı karşılamadığı anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nın 231. Maddesinin gereğince hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, Sanığın maddi durumunun iyi olmaması, sosyal ve ekonomik durumu gözetilerek hapis cezasının TCK.nun 50/1 maddesi uyarınca seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,Sanığa verilen hapis cezası 2 yıldan az olduğundan, sanığın suç tarihinden önce 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum olmaması veyargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varıldığından sanık hakkında verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, Sanık hakkında TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak TCK'nın 51/6 maddesi gereğince sanık hakkında denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük yüklenmesine ve uzman kişi görevlendirilmesine YER OLMADIĞINA, TCK 51/7 ve 51/8. Maddeleri gereği denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda geçirileceği, denetim süresinin yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirildiği taktirde cezasının infaz edilmiş sayılacağı hususunun sanığa ihtaratına kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve temyiz başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen TEMYİZ olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 14.10.2026

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