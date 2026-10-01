KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Kilis Belediyesine ait aşağıda niteliği, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. ve 45. maddelerine göre kapalı ve açık teklif usulleri ile satılacaktır.

Mahalle Ada/

Parsel Alanı

(m2) Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (%3)(TL) İhale Tarihi

Saati Ödeme Şekli

İhale Usulü Atatürk 2694/1 2139,00 Arsa Ticaret+Konut Alanı

(A-5) 21.390.000,00 641.700,00 21/10/2026

10:00 Peşin/

taksitli Kapalı Yavuz Sultan Selim 3570/2 1023,65 Arsa Ticaret+Konut Alanı

(A-5) 10.236.500,00 307.095,00 21/10/2026

10:05 Peşin/

taksitli Açık Albay İbrahim Karaoğlanoğlu 3618/6 948,99 Arsa Konut Alanı (A-5) 7.591.920,00 227.757,60 21/10/2026

10:10 Peşin

/taksitli Açık Ekrem Çetin 534/164 11235,56 Zeytinlik Tarım Alanı 7.303.114,00 219.093,42 21/10/2026

10:15 Peşin Açık Atatürk 2956/1 128,96 Arsa Ticaret + Konut Alanı (B-3) 451.360,00 13.540,80 21/10/2026

10:20 Peşin Açık Atatürk 2964/9 119,95 Arsa Konut Alanı (B-3) 359.850,00 10.795,50 21/10/2026

10:25 Peşin Açık Atatürk 2964/10 120,01 Arsa Konut Alanı (B-3) 360.030,00 10.800,90 21/10/2026

10:30 Peşin Açık Albay İbrahim Karaoğlanoğlu 3624/4 561,05 Arsa Ticaret + Konut Alanı (B-3) 3.927.350,00 117.820,50 21/10/2026

10:35 Peşin Açık Albay İbrahim Karaoğlanoğlu 3507/6 568,34 Arsa Ticaret + Konut Alanı (A-3) 3.410.040,00 102.301,20 21/10/2026

10:40 Peşin Açık Ekrem Çetin 2710/2 760,94 Arsa Konut Alanı (A-3) 2.282.820,00 68.484,60 21/10/2026

10:45 Peşin Açık Ekrem Çetin 2710/3 782,11 Arsa Konut Alanı (A-3) 2.346.330,00 70.389,90 21/10/2026

10:50 Peşin Açık Ekrem Çetin 2710/7 739,54 Arsa Konut Alanı (A-3) 2.218.620,00 66.558,60 21/10/2026

10:55 Peşin Açık Ekrem Çetin 3579/3 803,06 Arsa Konut Alanı (A-3) 2.409.180,00 72.275,40 21/10/2026

11:00 Peşin Açık Ekrem Çetin 3579/4 803,05 Arsa Konut Alanı (A-3) 2.409.150,00 72.274,50 21/10/2026

11:05 Peşin Açık Ekrem Çetin 3579/5 803,05 Arsa Konut Alanı (A-3) 2.409.150,00 72.274,50 21/10/2026

11:10 Peşin Açık Ekrem Çetin 3580/1 522,49 Arsa Konut Alanı (A-3) 1.567.470,00 47.024,10 21/10/2026

11:15 Peşin Açık Mehmet Sanlı 2126/5 955,52 Arsa Konut Alanı (A-5) 3.344.320,00 100.329,60 21/10/2026

11:20 Peşin Açık Öncüpınar 589/112 6837,55 Hali Yer Tarım Alanı 2.051.265,00 61.537,95 21/10/2026

11:25 Peşin Açık Şıh Mehmet 2324/3 698,97 Arsa Konut Alanı (A-3) 2.096.910,00 62.907,30 21/10/2026

11:30 Peşin Açık Şıh Mehmet 2325/4 607,79 Arsa Konut Alanı (A-3) 1.823.370,00 54.701,10 21/10/2026

11:35 Peşin Açık Şıh Mehmet 2325/5 607,72 Arsa Konut Alanı (A-3) 1.823.160,00 54.694,80 21/10/2026

11:40 Peşin Açık Şıh Mehmet 2327/5 879,33 Arsa Konut Alanı (A-3) 3.517.320,00 105.519,60 21/10/2026

11:45 Peşin Açık Şıh Mehmet 2328/3 609,65 Arsa Konut Alanı (A-3) 1.828.950,00 54.868,50 21/10/2026

11:50 Peşin Açık Şıh Mehmet 3017/2 518,51 Arsa Konut Alanı (A-3) 1.555.530,00 46.665,90 21/10/2026

11:55 Peşin Açık Tabloda belirtilen taksitli taşınmazlarda; ihale bedelinin en az %25'i peşin, kalanı birer aylık dönemler halinde 3 eşit taksitte kanuni faiz uygulanarak da ödenebilir. Mahalle Ada/

Parsel Bağımsız Bölüm Alanı

(m2) Niteliği Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat

(%3)( TL) İhale Tarihi Saati Ödeme Şekli İhale Usulü Ekrem Çetin 2551/1 23 Zemin 85 + asma kat 28 Dükkan 2.575.000,00 77.250,00 21/10/2026

12:00 Peşin Açık Ekrem Çetin 2551/1 26 Zemin 75 + asma kat 28 Dükkan 2.360.000,00 70.800,00 21/10/2026

12:05 Peşin Açık Ekrem Çetin 2551/1 29 Zemin 65 + asma kat 28 Dükkan 2.135.000,00 64.050,00 21/10/2026

12:10 Peşin Açık

2- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Kilis Belediyesi Hizmet Binası 2. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görebilir. İhale şartname bedeli 2.000,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılacaktır. Birden fazla taşınmaz için ihaleye girileceği durumlarda ihale dokümanın ayrı ayrı satın alınması zorunludur. Şartname bedeli geri ödenmez.



3- MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI:

Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, belediyemiz veznesine veya Türkiye Halk Bankası TR 240001200968000005000020 iban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler. Birden fazla taşınmaz için ihaleye girileceği durumlarda satın alınmak istenen her bir taşınmaz için madde 1’de belirtilen teminat miktarları ayrı ayrı yatırılacaktır.



4- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların ihaleleri, 21.10.2026 Çarşamba günü saat 10:00'dan itibaren tabloda belirtilen saatlerde, Kilis Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 21.10.2026 Çarşamba günü, saat 09:30 'a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.



5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak isteklilerin dış zarf içinde aşağıdaki belgeleri sunması zorunludur:

1.Teklif Mektubu: Şartname eklerinde örneği mevcut (Kapalı teklif için)

2.Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

3.İhaleden Yasaklı Olunmadığına Dair Beyanname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihalelerden yasaklı olunmadığına dair imzalı beyanname.

4. Şartname: Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalanmış).

5. Şartname Makbuzu: Şartname satın alındığına dair belediye makbuzu veya banka dekontu (2.000,00 TL).

6. Geçici Teminat: Geçici Teminat makbuzu, banka dekontu veya 2886 sayılı Kanun'a uygun Banka Geçici Teminat Mektubu (Süresiz)

7. Gerçek Kişiler İçin: T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) ve Noter tasdikli imza beyannamesi.

8. Tüzel Kişiler İçin: Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan ihale yılı içinde alınmış güncel Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve Noter tasdikli imza sirküleri.

9. Vekaleten Katılım Halinde: İstekli adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli Vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi.

10. Ortak Girişim Halinde: Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

11. Borcu Yoktur Belgesi: Kilis Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden ihale tarihi itibarıyla alınmış "Borcu Yoktur" belgesi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İsteklilere ilanen duyurulur.



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