Kilis'te sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve infiale yol açan sokak ortasındaki darp görüntüleri üzerine adli makamlar ve emniyet güçleri düğmeye bastı. VALİLİK ADLİ SÜRECİ DUYURDU Kilis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, Ekrem Çetin Mahallesi Erdem Sokak'ta meydana gelen darp olayıyla ilgili geniş çaplı adli işlem başlatıldığı bildirildi. 3 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerinden yürüttükleri teknik incelemeler neticesinde olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü aktarıldı.

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