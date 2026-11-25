Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesiyle Kilis Valiliğine Yusuf Alperen Ayar atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname kapsamında 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, 41 ilin valisi değişti.

Kararnameyle Kilis Valiliği görevine, daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Yusuf Alperen Ayar getirildi.

ERDOĞAN İLE ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Yusuf Alperen Ayar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocukluk yıllarında çektirdiği fotoğraf dikkat çekti.

Ayar'ın 2022 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "O zaman da heyecanımız aynıydı, bugün de aynı. Değişen tek şey yaşımız oldu" notunu düştüğü görüldü...