Kilis'in Musabeyli ilçesinde 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 5 aylık hamile eşi Afra Dağcı'nın ölümüne sebep oldu.
Alınan bilgiye göre Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, 06 CUU 504 plakalı otomobiliyle Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde geri manevra yaparken, 6 ay önce evlendiği hamile eşi Afra Dağcı'ya çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Afra Dağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Mehmet Dağcı’nın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.