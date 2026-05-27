Kilis’te meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, Kilis-Gaziantep kara yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. B.H. yönetimindeki 79 T 0193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4’ü çocuk toplam 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.