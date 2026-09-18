Kaza, Gaziantep-Kilis kara yolunun sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin’in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Zafer Aytekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan A.A. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aytekin’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü T.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.