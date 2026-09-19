Kaza, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin’in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet çarpıştı.
MOTOSİKLET MİKSERLE ÇARPIŞTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Aytekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan A.A.’nın ise ağır yaralandığı tespit edildi.
MİKSER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Aytekin’in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken beton mikserinin sürücüsü T.Ç. gözaltına alındı.