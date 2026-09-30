Kaza, akşam saatlerinde Abdi Bulut Mahallesi’nde meydana geldi. V.P. (22) yönetimindeki 79 ABH 376 plakalı motosiklet ile B.D. (35) idaresindeki 31 BCN 141 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet ve otomobil sürücülerine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Motosiklet sürücüsü V.P.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.