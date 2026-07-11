Kilis'te meydana gelen traktör kazasında 71 yaşındaki Abdurrahman Sanlı yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde kent kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazideki işlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçen Abdurrahman Sanlı'nın kullandığı 79 ED 298 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Sanlı'yı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sanlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, traktörün devrilme nedeninin belirlenmesi amacıyla kazayla ilgili soruşturma başlattı.