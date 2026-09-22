Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K. gözaltına alındı. ADRESİNDEN ESRAR VE ŞARJÖR ÇIKTI Şüphelinin adresinde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 1 kilo 855 gram esrar ile 1 şarjör ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.