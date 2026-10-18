Olay, 17 Ekim Cumartesi günü Ekvador’un Guayaquil kentindeki Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Kilisesi’nde meydana geldi.
Ayini yöneten Rahip Patricio Alfredo Sánchez Molinari, cemaatin karşısında konuştuğu sırada arkasında bulunan ağır ahşap haç aniden duvardan ayrılarak üzerine düştü. Haçın çarpmasıyla yere düşen rahibin yardımına kilisedekiler koştu ancak Sánchez Molinari hayatını kaybetti.
ÖLÜMÜNÜ BAŞPİSKOPOSLUK DUYURDU
Guayaquil Başpiskoposluğu, rahibin ölümünü sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamayla doğruladı.
Açıklamada, Perpetuo Socorro Kilisesi’nde görev yapan Patricio Alfredo Sánchez Molinari’nin hayatını kaybettiği belirtilerek Redemptorist cemaatine, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Olayın ardından haçın duvardan neden koptuğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.