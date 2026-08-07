Türkiye’nin fıstık üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Kilis’te üreticiler, baklavalık olarak da bilinen boz Antep fıstığının hasadı için tarlalara indi. Yaklaşık 40 dereceyi bulan kavurucu yaz sıcaklarından korunmak isteyen çiftçiler, günün en serin zamanları olan sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü dallardaki ürünleri toplamaya çalışıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde fıstık rekoltesiyle 6'ncı sırada yer alan Kilis’te, toplam 89 bin dekarlık alanda yaklaşık 1 milyon 450 bin fıstık ağacı bulunuyor.

40 DERECE SICAKTA ZORLU HASAT

Sıcak havaya rağmen üretime ara vermediklerini belirten 30 dönümlük fıstık arazisi sahibi üretici Mehmet Canbakış, "Sabah erken saatlerde işe başlayıp sıcaklığın en yüksek seviyeye çıktığı öğle vakitlerinde çalışmaya ara veriyoruz. 40 dereceyi bulan sıcaklara rağmen ülke ekonomisine katkı sağlamak için sahadayız. Bu sezon yaklaşık 1 ton boz fıstık rekoltesi bekliyoruz. Çiftçiler olarak açıklanan mevcut fiyatlardan da oldukça memnunuz." açıklamasında bulundu.

Boz fıstık hasadının tüm bölge üreticilerine hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Canbakış, çalışmaların bir süre daha bu tempo ile devam edeceğini kaydetti.