Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan yüksek meblağlı evden hırsızlık olayı, polisin dedektif gibi yürüttüğü kapsamlı takiple aydınlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın evinden piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL olan ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine derhal harekete geçti. KİLİTLENMEYEN KAPIYI KART-FİLM İLE AÇTI Olay yerinde yapılan teknik incelemelerde, evin kilitlenmeyen sokak kapısının profesyonel hırsızlar tarafından sıkça kullanılan sert plastik kart veya röntgen filmi yöntemiyle dil düşürülerek sessizce açıldığı belirlendi. Hırsızlık şüphelisini tespit etmek amacıyla olay yerinden başlayarak çevre sokaklar ve muhtemel kaçış güzergâhlarında bulunan tam 35 ayrı güvenlik kamerasının kayıtları saniye saniye incelendi. İncelemelerin ardından şüphelinin, benzer suçlardan tam 28 ayrı kaydı bulunan Ü.A. isimli kadın olduğu kesinleşti. 4 ADRESTEKİ 12 DAİREYE ŞAFAK BASKINI: YAKALANDI Yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ve izini kaybettirmeye çalıştığı saptanan Ü.A.'nın saklanabileceği yerler tek tek deşifre edildi. Ekipler, belirlenen 4 ayrı adreste yer alan 12 bağımsız daireye eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında kıskıvrak yakalanan Ü.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu ve yasal işlemleri tamamlanan şüpheli kadın, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli tahkikat sürüyor.

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