Hollywood’un unutulmaz yüzlerinden biri olan Michael Madsen'den hayranlarını yasa boğan haber geldi. Usta oyuncu, Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu’daki evinde ölü bulundu.

Doğal Nedenlerle Hayatını Kaybetti

Los Angeles polis departmanından Christopher Jauregui tarafından yapılan açıklamada, Madsen’in ölümünde şüpheli bir durum bulunmadığı belirtildi. Ünlü oyuncunun "doğal nedenlerle" hayatını kaybettiği ifade edilirken, menajeri Ron Smith ise ölüm sebebinin kalp krizi olduğunu açıkladı.

300’ü Aşkın Yapımda Rol Aldı

Michael Madsen, başta usta yönetmen Quentin Tarantino’nun imzasını taşıyan "Reservoir Dogs" (Rezervuar Köpekleri) ve "Kill Bill" serileri olmak üzere, sayısız filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Kariyeri boyunca 300’ün üzerinde projede yer alan Madsen, yalnızca oyunculuğuyla değil, karizmatik duruşu ve sert mizacıyla da sinema dünyasında kendine has bir yer edindi.

Hollywood Bir Yıldızını Daha Kaybetti

Amerikan sinemasına damga vuran isimlerden biri olan Michael Madsen’in ölümü, başta hayranları olmak üzere tüm sinema camiasını derinden üzdü. Oyuncunun vefatıyla birlikte, Hollywood bir yıldızını daha sonsuzluğa uğurladı.