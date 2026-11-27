Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hayranlarını endişelendiren ünlü isimden bu kez güzel haber geldi. Yoğun bakımdan çıktığını ve taburcu edildiğini açıklayan Killa Hakan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek kendisine destek olanlara seslendi.

YOĞUN BAKIM SÜRECİNİ GERİDE BIRAKTI

Rap müziğin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Yoğun bakımda geçen sürecin ardından taburcu olan rapçi, sosyal medya paylaşımıyla son durumunu açıkladı.

Sevenlerine müjdeli haberi veren Killa Hakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dualarını ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sevginiz gerçekten çok kıymetli. Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var"

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Zorlu süreci geride bırakmaya hazırlanan rapçi, iyileşmek için biraz dinleneceğini belirtirken müzik çalışmalarına devam edeceğinin de sinyalini verdi. Killa Hakan'ın açıklaması, hayranlarına derin bir nefes aldırdı.