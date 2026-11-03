Türkçe rap müziğinin öne çıkan isimlerinden Killa Hakan’dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Sağlık sorunu yaşayan ünlü rapçinin hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Killa Hakan’ın avukatı, rapçinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı.”

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Killa Hakan, Almanya’da doğup büyüyen Türk rapçi ve şarkı söz yazarıdır. Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçı, 1990’lı yıllarda Berlin’in hip hop kültürü içinde müzik kariyerine başladı.

İlk olarak Islamic Force grubuyla tanınan Killa Hakan, grubun 1997’de yayımlanan Mesaj albümünün ardından solo kariyerine yöneldi.

Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olan sanatçı, Türk göçmenlerin yoğun yaşadığı Berlin’in Kreuzberg semtinde büyüdü. Killa Hakan, 2019 yılında TRT Belgesel’de yayımlanan ve semtin Türk mahallesini anlatan Harbi Getto yapımında da yer aldı.

KİLLA HAKAN KAÇ YAŞINDA?

Killa Hakan, 3 Mart 1973’te Batı Berlin’de dünyaya geldi. 53 yaşındaki sanatçı, uzun yıllardır Türkçe rap müziğinin Almanya’daki önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

KİLLA HAKAN HANGİ ALBÜMLERİ ÇIKARDI?

Killa Hakan’ın ilk solo albümü Çakallar, 2002 yılında yayımlandı. Sanatçı, 2003’te Fuat Ergin ile Rapüstad albümünü çıkardı.

Killa Hakan’ın sonraki albümleri arasında Semt Semt Sokak (2005), Kreuzberg City (2007) ve Ceza ile birlikte hazırladığı Bomba Plak (2008) yer aldı.

Sanatçı, ilerleyen yıllarda Volume Maximum (2009), Orijinal (2012), Son Mohakan (2014) ve kendi adını taşıyan Killa Hakan (2018) albümlerini yayımladı.

2019’da Ezhel ve Gringo ile seslendirdiği “İlk Kural Saygı” ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ceza’nın da yer aldığı “Fight Kulüp 2” ise 2020’de yayımlandı.

Killa Hakan, müzik çalışmalarının yanı sıra sinema projelerinde de yer aldı. Ata Demirer ile seslendirdiği “Sabır” şarkısı, 2012 yılında Berlin Kaplanı filminin müzikleri arasında yer aldı.

KİLLA HAKAN DAHA ÖNCE DE YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Killa Hakan, Haziran 2022’de Covid-19’a yakalandıktan sonra sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

O dönemde bağışıklık sistemi ciddi şekilde etkilenen sanatçının böbrek ve akciğerlerinde de sorunlar yaşandığı açıklanmıştı.

Haftalar süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkan Killa Hakan, Eylül 2022’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyileşme sürecine girdiğini duyurmuştu.