Hindistan'da yaşayan Lalit Patidar'ın yapılan ölçümlere göre cildinin her santimetrekaresinde 201,72 kıl bulunuyor ve bu da yüzünün yüzde 95'inin kıllarla kaplı olduğu anlamına geliyor.

YAŞINI DUYAN İNANAMIYOR

Patidar, 'hipertrikozis2 olarak bilinen ve halk arasında 'kurt adam sendromu' diye anılan son derece nadir bir genetik hastalıkla doğdu. Orta Çağ'dan bu yana yalnızca 50 vaka tespit edilen bu durum, milyarda bir ihtimalle görülen bir hastalık olarak biliniyor.

Dünya rekorunu resmi olarak değerlendirmek için İtalya'nın Milano kentine giden Patidar, burada bir saç ve deri hastalıkları uzmanına muayene oldu. Küçük bir bölge tıraş edilerek yapılan ölçümle rekoru kesinleşti. İtalya'da bir televizyon programına da katılan Patidar, 18 yaşında olduğunu söylediğinde seyirciler büyük şaşkınlığa uğradı.

"İÇİMDE FARKLI BİRİ DEĞİLİM"

Rekoru kazandığını öğrendiğinde duygularını "Şu an kelimelerle anlatamıyorum, çok mutluyum" diye ifade eden Patidar, okula başladığında sınıf arkadaşlarının ondan korktuğunu anlattı. Aynı zamanda süreç içerisinde insanların kendisini tanıyıınca korkularını yendiklerini de söyledi: "İlk başta benden korkuyorlardı ama zamanla benimle konuşup tanıdıklarında, dış görünüşüm farklı olsa da içimde diğerlerinden farkım olmadığını anladılar."

Kendine özgü görünümünü sosyal medyada gururla paylaşan genç, Instagram'da 265 bin, YouTube'da ise 108 bin takipçiye sahip. Yüzündeki kılları aldırmasını önerenlere ise cevabı net: "Bu konuda insanlara söyleyecek fazla bir şeyim yok. Kendimi böyle seviyorum ve görünüşümü değiştirmek istemiyorum."