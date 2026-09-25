Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy’de şeftali üreticileri, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Kilogram maliyeti 13 liraya ulaşan ürün için aracılar 10 liraya, meyve suyu fabrikaları ise 5 liraya kadar fiyat veriyor. Alıcı bulamayan tonlarca şeftali ise bahçelerde ve kasalarda çürümeye terk ediliyor.

ÜRETİCİ MALİYETİN ALTINDA FİYATLA KARŞI KARŞIYA

Üreticiler, sezon boyunca yaptıkları masrafların ardından ürünlerini zararına satmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Bazı çiftçiler ürününü hasat ederken, bazıları ise topladığı şeftaliye dahi alıcı bulamıyor.

Tepeköylü bir çiftçi yaşadıkları tabloyu, "Şu çiftçi gerçekten inim inim inliyor. Kimse borcunu ödeyecek durumda değil. Yetiştirdiğimiz şeftali maliyeti 10 lirayken 5 liraya satılırsa çiftçi ne yapsın" sözleriyle anlattı.

TONLARCA ÜRÜN KASALARDA BEKLİYOR

Bir başka üretici ise 8 ton şeftali topladığını ancak ürününü satamadığını belirterek, "İşçiyi ödeyemiyorum, mazotu ödeyemiyorum, gübreyi ödeyemiyorum. Benim 200 bin lira ilaç gübre borcum var. 100 ton mal üretiyorum, toplayamıyorum" dedi.

Üreticiler, hasat öncesi ve hasat dönemindeki giderlerin kilogram başına 11-12 lirayı bulduğunu, buna rağmen ürünün çok daha düşük fiyatlardan alındığını ifade ediyor.

“EVİMİZE UN ALAMAZ OLDUK”

Şeftali üreticilerinden biri de pazar ve maliyet sorunlarına dikkat çekerek yetkililerden destek istedi. Çiftçi, "Biz üreten insanlarız. Üreticiyiz. Fakat ne hikmetse dış pazar, iç pazar; ne Tarım Bakanlığı ne bir yetkili pazar açma, alışveriş konusunda bize yardımcı olmuyorlar. Zaten bizim sorunlarımızdan bir tanesi, Tarım Bakanı. Tarımı bilecek, biber fidesi ile domates fidesini ayıramayan biri bakan Tarım Bakanlığı yapamaz. Meyve suyuna verilen şeftali 5 lira, temiz şeftali 10 lira. Zaten bizim hasat dönemine gelmeden 8 lira kilo başına masrafımız var. Hasat döneminde de ortalama 3 lira maaliyetimiz var. Etti mi 11-12 lira. Bize şu an ton başına bin lira kalıyor. Bunun ilacı var, gübresi var, işçisi var, yakıtı var. Zaten yakıt aldı başını gidiyor. Yetkililere sesleniyorum, sizin tarımdan haberiniz var mı? Gelin çiftçiyi gezin görün. Bahçeye girmeden, dıştan, en tepeden bakmayla tarımcılık yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer üretici ise yaşadıkları geçim sıkıntısını, "Ben 5 liraya sattığım mala 10 lira, 12 lira masraf ediyorum. Evimize un alamaz olduk. Elektriğimizi ödeyemez olduk" sözleriyle dile getirdi.