Türkiye'nin bereketli topraklarının birçok noktasında üretimi kolaylıkla sağlanabilen salepte dev hasat yapıldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz hasat döneminde 55 tonluk ürün elde edildi. Piyasada kilogram fiyatı adeta altının gramıyla yarışan salep yumrularının kilosu 12 bin liraya kadar alıcı buluyor.

KÜÇÜK ALANLARDA YÜKSEK GELİRİN FORMÜLÜ: SALEP

Samsun'un salep üretim potansiyeline ilişkin çarpıcı veriler paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bitkinin hem çoğaltım hem de pazar odaklı olarak üretildiğini söyledi.

Yılmaz "Salep üretimi yapan üreticilerimizin bir kısmı çoğaltım amaçlı üretim yapmaktadır. Samsun'da üretim yapılan toplam 106 dekar alanın 88 dekarı çoğaltım amaçlı, geri kalan kısmı ise üretim amaçlı salep arazisidir. Kentimizde 2025 yılında toplam 55 ton salep üretimi yapılmıştır. Salep, özellikle küçük alanlarda yüksek gelir elde edilmesi açısından son derece önemli ve stratejik bir bitkidir." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN EN CAZİP SEÇENCEĞİ: ZAHMET AZ, GETİRİ ÇOK

Kilosu 12 bin liraya kadar alıcı bulan salep yumruları, az zahmetle yüksek kâr marjı arayan çiftçiler için en cazip alternatiflerden biri haline geldi. Samsun genelinde yürütülen farkındalık ve eğitim çalışmaları sayesinde, önümüzdeki yıllarda üretim alanlarının daha da genişlemesi ve kent ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağlanması bekleniyor. Bölgede mevcut üreticiler ile salep üretimine yeni başlayacak vatandaşlara topraktan hasada kadar olan tüm süreç uygulamalı olarak anlatıldı.