Sağlık Bakanlığı’nın meydanlarda vatandaşın kilosunu ölçmesinin altından “Rant iddiası” çıktı. İddiayı da İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez gündeme taşıdı.

Çömez, “Bu tartının altında rant var. Danimarka firması Novo Nordisk’in ürettiği ‘Ozempic’ adlı ilaç ülkemizde de satılıyor. Geçtiğimiz ay da ‘Mounjaro’ adlı bir ilaca da ruhsat verildi. Sokaklarda boyu ve kilosu ölçülen vatandaşa, ‘Obezsin, şu ilacı kullan’ diyorlar. Bu iki ilaç da reçetesiz satılıyor ve rant yaratılıyor. Ozempic ve Mounjaro adlı ilaçların reçetesiz satılması yasaklanmalı’’ bilgisini paylaştı. Çömez şöyle devam etti:

“Bayram değil seyran değil, nereden çıktı bu boy-kilo ölçme meselesi. Sağlık personeli sokaklara çıkıyor ellerinde tartılar, yoldan geçenleri çevirip kilosuna, boyuna bakıyorlar. Sağlık çalışanını da sokaklarda meşgul ediyorsun. Bunun arkasında mutlaka bir rant meselesi var. Bu ilaçları reçetesiz sattırmayın ve insanları yanlış yönlendirmeyin. Birilerinin cebine milyarlarca lira parayı da boca etmeyin.’’

Hastanede neden yapmıyorsunuz?

Turhan Çömez: “Neden bunu hastanelerde yapmıyorsunuz? Bir uzman hekim olarak söylüyorum. Her hasta hastaneye geldiğinde boyu ve kilosu ölçülür, kayıtları alınır, incelenir, teşhis ve tedaviler yapılır. Bunu hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde yapmıyorsun ama sokaklarda milletin boyunu kilosunu ölçüyorsun. İnsanları yoldan geçerken kolundan tutup çekiyorsun. Elinde kolunda çantası var, topuklu ayakkabısı var, boyu kilosunu ölçtük bu durumda sağlıklı sonuç çıkar mı?”