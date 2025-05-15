Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, vücut kitle indeksi verilerini ölçtürdüğü görüntüleri paylaştı.

- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

'HANGİ DİYETİSYENE GİDEYİM'

Vücut kitle indeksi normalin üzerinde çıkan Bakan'a 'diyet yapalım' uyarısı geldi. Memişoğlu yanıt verirken 'hangi diyetisyene gideyim' dedi.

Bakan Memişoğlu, 81 ilde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mesajında gençlere seslenen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz. Sizleri de vücut kitle indeksi ölçüm noktalarımıza bekliyoruz."