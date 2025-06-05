Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği 93 kiloyla büyük bir değişim yaşadı. Fiziksel dönüşümünün ardından özgüvenini kaybettiğini ifade eden Öztekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Kiloluyken daha özgüvenliydim çünkü kaybedecek bir şeyim yoktu. O zamanlar daha çapkındım,” diyen Öztekin, geçmişte ilişkiler konusunda daha rahat hamle yaptığını söyledi.

"İNSANLARIN BAKIŞLARI DEĞİŞTİ"

“Güzelleştiğimi biliyorum, insanların bakışlarının değiştiğini de fark ediyorum,” diyen güzel oyuncu, dış görünüşüyle barışık olduğunu ama bu durumun her şeyi kolaylaştırmadığını vurguladı. “Giydiklerimi daha rahat taşıyorum ama eski özgüvenim başka bir yerdeydi,” diyerek dikkat çekti.

"İLİŞKİNİN 6'NCI AYINI GÖRÜNCE UZUN DİYORUM"

İlişki anlayışının da değiştiğini belirten Öztekin, geçmişte uzun ilişkiler yaşadığını ve 1.5 yıllık bir birlikteliğe “flört” dediğini ifade etti. “Şimdi 6’ncı ayı görünce ‘Uzun ilişkim var’ diyorum,” diyen oyuncu, şu sıralar kalbinin boş olduğunu da sözlerine ekledi.