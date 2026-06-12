Artan işletim maliyetleri, otomobil dünyasında tasarruf unsurunu en önemli kriterlerden biri haline getirdi.

Özellikle şehir içi kullanımlarda bütçe dostu tüketim verileri sunan araçlar, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Araç satın alma aşamasında olan veya mevcut seçenekleri karşılaştırmak isteyenler için yakıt tüketimi düşük modeller kategorilerine göre listelendi.

BENZİNLİ MOTORLARDA YAKIT CİMRİSİ MODELLER

Benzinli motor seçeneğinde, özellikle düşük motor hacmine sahip hatchback ve şehir içi segmentindeki araçlar yakıt verimliliğiyle dikkat çekiyor. Öne çıkan bazı benzinli modeller şunlardır:

-Peugeot 208

-Volkswagen Yeni Polo / Polo 1.0 TSI

-Skoda Scala

-Opel Corsa Elegance

-Kia Stonic

-Skoda Fabia

-Citroen C3

-Dacia Sandero 1.0 TCE

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNE EKONOMİK ÇÖZÜM

Daha küçük boyutları ve düşük motor gücüyle şehir içinde avantaj sağlayan diğer benzinli modeller ise şöyle sıralanmaktadır:

-Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

-Kia Picanto 1.2 MPI

-Mitsubishi Space Star (Mirage)

EN AZ YAKAN DİZEL MODELLER

Uzun mesafeli sürüşlerde ve yüksek tork avantajıyla bilinen dizel motor seçeneğinde, yakıt performansıyla öne çıkan ve piyasada tercih edilen modeller şu şekildedir:

-Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi

-BMW 116d

-Toyota Corolla 1.4 Dizel

Araçların fabrika verisi yakıt tüketim değerleri; sürüş tekniklerine, yol durumuna, trafiğin yoğunluğuna ve aracın periyodik bakım durumuna göre değişiklik gösterebilir.