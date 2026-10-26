Türkiye'de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren hız cezaları, 2026 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle yeniden belirlendi. Hız sınırını aşanlara uygulanacak para cezaları, ihlalin kaç kilometre/saat olduğuna ve yerleşim yeri içinde ya da dışında gerçekleşmesine göre değişiyor. Yüksek hız ihlallerinde sürücü belgesinin geri alınması da gündeme geliyor.

HIZ SINIRLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Sürücülerin merak ettiği konuların başında şehir içi, şehirler arası yollar ve otoyollardaki hız sınırlarının değişip değişmediği geliyor. 2026'da yapılan düzenlemenin temelini hız sınırlarının genel olarak değiştirilmesi değil, bu sınırların aşılması halinde uygulanacak cezaların yeniden belirlenmesi oluşturuyor.

Resmî Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun'la Karayolları Trafik Kanunu'nun hız ihlallerine ilişkin hükümleri değiştirildi. Yeni sistemde cezalar, aşım miktarına göre kademelendirildi.

CEZALAR 30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre/saat aşan sürücülere 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira ceza uygulanıyor. Aşım miktarı yükseldikçe ceza da artıyor. Hız sınırını 66 kilometre/saat ve daha fazla aşan sürücüler için ceza 30 bin liraya ulaşıyor.

Yerleşim yeri dışında ise ilk ceza kademesi, hız sınırının 11-15 kilometre/saat aşılmasıyla başlıyor. Bu ihlalde 2 bin lira ceza uygulanırken, aşım miktarının 71 kilometre/saat ve üzerine çıkması halinde ceza 30 bin liraya yükseliyor.

EHLİYETE 90 GÜN EL KONULABİLİYOR

Düzenleme, yüksek hız ihlallerinde sürücü belgesinin geri alınmasını da öngörüyor. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saat aşanların ehliyetleri 30 gün, 56-65 kilometre/saat aşanların 60 gün, 66 kilometre/saat ve üzerinde aşım yapanların ise 90 gün süreyle geri alınıyor.

Yerleşim yeri dışında da benzer bir kademelendirme bulunuyor. Hız sınırını 51-60 kilometre/saat aşan sürücüler için 30 gün, 61-70 kilometre/saat aşanlar için 60 gün, 71 kilometre/saat ve üzerinde aşım yapanlar için 90 gün ehliyete el koyma yaptırımı uygulanıyor.