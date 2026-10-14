Özellikle kuraklığın etkili olduğu bölgelerde devam eden yangınlar, geniş alanlarda duman oluşmasına neden oldu. Rüzgarın taşıdığı duman Singapur, Malezya ve Doğu Timor'da hava kirliliğini artırırken, yetkililer halk sağlığını korumak amacıyla çeşitli önlemler aldı. Doğu Timor'da öğrencilerin dumana maruz kalmasını önlemek için yüz yüze eğitime ara verildi.

DUMAN ÜLKE SINIRLARINI AŞTI

Endonezya'nın Borneo ve Sumatra adalarında etkili olan orman ve arazi yangınları, kurak hava koşulları nedeniyle kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor. Özellikle turbalık alanlarda devam eden yangınlar, yoğun duman oluşumuna yol açıyor.

Rüzgarın etkisiyle çevre ülkelere taşınan duman, Singapur ve Malezya'da da hava kalitesinin düşmesine neden oldu. Singapur'da ince partikül madde yoğunluğunun bazı bölgelerde yüksek seviyelere ulaştığı bildirildi.

OKULLAR ÜÇ GÜN TATİL EDİLDİ

Doğu Timor hükümeti, hava kirliliğinin sağlık açısından risk oluşturması üzerine 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

Kararın okul öncesinden liseye kadar farklı kademelerdeki eğitim kurumlarını kapsadığı belirtildi. Öğretmenlerden, öğrencilerin eğitimlerini evlerinde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları hazırlamaları istendi.

Başkent Dili'de hava kalitesi endeksinin sağlığa zararlı seviyelere ulaşması üzerine özellikle çocukların açık havada uzun süre bulunmaması ve fiziksel etkinliklerden kaçınması tavsiye edildi.

YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Endonezya'da yangınlardan etkilenen bölgelerde solunum yolu rahatsızlıklarının arttığı bildirildi. Yetkililer, yangınların söndürülmesi ve dumanın etkilerinin azaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki hava kalitesinin önümüzdeki günlerde rüzgarın yönüne ve yağış durumuna bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.