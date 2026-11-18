Yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki eski köprüden elde edilecek yüzlerce beton parçanın yapay resif oluşturmak amacıyla değerlendirilmesi gündemde. Böylece kullanılmayan yapı malzemelerinin deniz ekosistemine katkı sağlayacak şekilde yeniden kullanılması hedefleniyor.

300 DEV BETON PARÇASI SUYA İNDİRİLECEK

Projenin merkezinde, Alligator Nehri üzerinde bulunan ve Tyrrell ile Dare ilçelerini birbirine bağlayan Lindsay C. Warren Köprüsü yer alıyor. 1960 yılında inşa edilen köprü, yaklaşık 65 yıldır bölgenin en önemli ulaşım bağlantılarından biri olarak kullanılıyor.

Kuzey Carolina Deniz Balıkçılığı Dairesi tarafından hazırlanan plana göre köprüden çıkarılacak yaklaşık 300 beton bölüm, Alligator Nehri'nin Albemarle Sound'a döküldüğü noktanın yaklaşık 5,6 kilometre kuzeydoğusunda suya bırakılacak.

Her biri yaklaşık 18 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olacak beton bölümlerin, üzerlerindeki yol yüzeyi ve korkuluklarla birlikte değerlendirilmesi öngörülüyor. Yaklaşık 50,6 hektarlık bir alana yayılması planlanan yapay resif, kumluk su tabanını balıkların barınabileceği bir yaşam alanına dönüştürmeyi amaçlıyor.

ESKİ KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİ YAPILIYOR

Mevcut köprünün yerine inşa edilen yeni yapının çalışmaları Şubat 2025'te başladı. Yaklaşık 450 milyon dolarlık inşaat sözleşmesi kapsamında yükselen yeni köprü, daha geniş ulaşım imkânı sağlayacak ve gemilerin geçişi sırasında köprünün hareket ettirilmesi ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Eski köprünün sökülmesi ise yeni yapının hizmete alınmasının ardından gerçekleştirilecek. Böylece onlarca yıldır araçların geçtiği beton bölümler, bu kez su altında balıkların yaşayabileceği alanların oluşturulmasında kullanılabilecek.

Yetkililer, yapay resifin özellikle balık popülasyonuna ve bölgedeki balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlamasını bekliyor. Projenin ayrıntıları, 3 Aralık 2026'da Manteo kentindeki College of the Albemarle'de düzenlenecek halkı bilgilendirme toplantısında ele alınacak. Plan henüz kesinleşmediği için beton parçalarının suya bırakılması konusunda nihai karar verilmiş değil.