Kayseri mutfağının kendine özgü lezzetlerinden biri olan Cırgalan biberinde hasat sezonu başladı. Ata tohumundan üretilen ve coğrafi işaretle tescillenen biberler, toplandıktan sonra temizlenip parçalanıyor. Ardından balkon, çatı, bahçe ve sokaklarda güneşte kurutulan biberler, geleneksel yöntemlerle işlenerek toz ve pul bibere dönüştürülüyor.

Bölgede üretim yapan İbrahim Yavuncu, bu sezon verimin yüksek olduğunu belirterek, yağışların üretime olumlu yansıdığını söyledi. Yavuncu, “Bu sene mahalle olarak üretimden çok memnunuz. Bahar sezonunda havaların yağışlı gitmesi üretimi olumlu anlamda etkiledi” dedi.

Kuru biberin kilogramının bu yıl perakende olarak 1000 ila 1300 TL arasında satılması beklenirken, üreticiler geçen yıla göre yüzde 25 daha fazla rekolte elde etti. Yavuncu, 10 kilogram kuru biberden yaklaşık 1 kilogram toz biber çıktığını belirtti.

ÜRETİCİDEN ALIN UYARISI

Cırgalan biberinin aromasının bölgedeki toprak yapısı ve Erciyes'ten gelen hava akımıyla şekillendiğini belirten Yavuncu, başka bölgelerde aynı lezzetin yakalanamadığını söyledi.

Piyasada farklı yörelerin biberlerinin Cırgalan biberi adıyla satılabildiğini belirten Yavuncu, vatandaşların ürünü doğrudan üreticiden veya güvendikleri yerlerden almalarını istedi.

KAYSERİ MUTFAĞINDA ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Toz ve pul biber olarak kullanılan ürün; sucuk ve pastırmanın yanı sıra mantı ve özellikle kış aylarında tüketilen arabaşı çorbasına da lezzet katıyor. Üreticiler, biberin aromasının yoğun olması nedeniyle yemeklerde diğer biberlere göre daha az miktarda kullanıldığını ifade ediyor.

200 YILLIK ATA TOHUMUYLA ÜRETİLİYOR

Genç üreticilerden Ahmet Muslu ise biberin yaklaşık 45-50 günlük hasat sürecinin ardından 15 gün kadar güneşte kurutulduğunu belirtti. Muslu, “200 yıllık ata tohumumuzdan elde ediyoruz. Tamamen geleneksel ve doğal yöntemlerle bu biberin üretimini yapıyoruz” dedi.

Üreticiler, artan maliyetlere rağmen geleneksel üretim yöntemini sürdürmeye çalışırken, yeni neslin bu işten uzaklaşmasının gelecekte üretimi etkileyebileceğine dikkat çekiyor.