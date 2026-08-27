Doğu Anadolu’nun sarp dağlarında ve balta girmemiş meşe ormanlarında, tamamen doğanın kendi akışında üretilen nadide bal, astronomik fiyatına rağmen alıcı bulmakta zorlanmıyor. İçeriğinde hiçbir yapay besin veya ilaç barındırmayan bu doğa harikasının kilogramı, 16 bin TL’ye kadar ulaşan rakamlarla alıcı buluyor.

İNSAN ELİ DEĞMEYEN HAZİNE

Bölgeye getirilen gezgin arı kovanlarından ayrılarak özgürlüğe uçan oğul arılar, korunaklı yaşlı ağaçların gövdelerine sığınıyor. İnsan eli değmeden, kimyasal katkılardan tamamen uzak bir biçimde çam ve flora özlerini işleyen arılar, devasa meşe ağaçlarını adeta doğal birer lezzet hazinesine dönüştürüyor. Yerel halk, orman yürüyüşleri sırasında keşfettiği bu gizli kovanlardan balı özel ve hassas tekniklerle süzerek elde ediyor.

RUSLAR KOLİ KOLİ ALIYOR

Katkısız ve tamamen ilkel koşullarda olgunlaşan bu lezzet, sadece yurt içinde değil global ölçekte de dev bir pazar yakalamış durumda. Bölge sakinleri için ciddi bir geçim kaynağına dönüşen bu özel bal; Rusya olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen organik ürün meraklılarına ihraç ediliyor. Rekor fiyata satılmasına rağmen sınırlı miktarda elde edilebilmesi, ürüne olan ilgiyi ve talebi her geçen gün daha da artırıyor.