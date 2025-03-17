Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan erik, sıcak günlerin vazgeçilmezi haline gelmeye başladı. Alanya Halinde tezgahlardaki yerini almaya başlayan erik, bu yılın erken hasadı ile dikkat çekiyor. Ancak, geçtiğimiz yıllara oranla fiyatı oldukça şaşırtıcı bir seviyeye yükseldi.

Yerel medya ajanslarının haberine göre, Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, eriğin kilo fiyatının bu yıl 2 bin 500 TL'ye kadar çıktığını belirterek, “Havaların sıcak olması nedeniyle bu yıl eriğin hasadı biraz daha erken başladı. Geçmiş yıllarda nisan ayının ilk haftasında hasat edilirdi. Şu an fiyat oldukça yüksek gözüküyor, ancak ilerleyen günlerde eriğin kilosu 80-100 TL'ye kadar düşebilir” dedi.

Yeşil altın olarak adlandırılan erik, özellikle aşeren anne adayları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Yüksek fiyatına rağmen, erik talebini karşılamak için hal esnafı, tezgahlarında 80 gramlık küçük paketlerde satış yapmaya başladı. Bu küçük paketler ise 200 TL’ye alıcı buluyor.