Özellikle İtalya ve Hırvatistan'da yetişen beyaz trüf mantarı, kendine özgü aroması ve sınırlı miktarda bulunması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Ancak son araştırmalar, mantarın yetişmesi için gerekli doğal koşulların giderek değiştiğini gösteriyor.

KİLOSU 4 BİN AVROYA KADAR ÇIKIYOR

İtalya'nın Alba kentinde başlayan beyaz trüf sezonu, sıcak ve kurak geçen yaz aylarının ardından düşük verimle ilerliyor. Yağış eksikliği nedeniyle toprağın sertleşmesi, mantarların hem küçülmesine hem de daha kısa süre dayanmasına yol açtı.

Alba Beyaz Trüf Fuarı yetkililerine göre piyasadaki fiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 20 ila 30 arttı. Hırvatistan'da ise beyaz trüf mantarının kilogram fiyatı 4 bin avroya (yaklaşık 224 bin TL) kadar ulaşabiliyor. Bölgede mantar toplayanlar, bu yılki verimin normal seviyenin yaklaşık yüzde 30 altında kaldığını belirtiyor.

ORMANLARI KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Beyaz trüf mantarı, ağaç kökleriyle kurduğu özel ilişki sayesinde toprağın altında gelişiyor. Serin ve nemli ortam isteyen mantar, uzun süren kuraklık ve yüksek sıcaklıklardan doğrudan etkileniyor. Siyah trüfün aksine beyaz trüfün ticari ölçekte güvenilir biçimde yetiştirilmesi de henüz başarılamadı.

Uzmanlar, üretimin tamamen sona ereceğini söylemek için erken olduğunu ancak doğal yetişme alanlarının giderek daraldığını vurguluyor. İtalya'da yeni ağaçlar dikilmesi, ormanların korunması ve kurak dönemlerde sulama yapılması gibi yöntemler üzerinde çalışılıyor. Yeni dikilen ağaçların trüf yetişmesine uygun hale gelmesi ise 10 yılı aşabiliyor.