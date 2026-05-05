Sarıçayır'da ulaşılması güç mağara kovuklarında, Gri Kafkas arıları tarafından üretilen elf balı, alışılagelmiş arıcılık yöntemlerinden tamamen farklı bir süreçle gün yüzüne çıkarılıyor. Bölgenin zengin florası ve yüksek mineral yapısı sayesinde benzersiz bir içeriğe sahip olan bu bal, insan müdahalesinin olmadığı, tamamen yabani bir ortamda arıların kendi seçtikleri kovuklarda depolanıyor.

ÜRETİMİ ÇOK ZOR

Balın yüksek fiyatının temel nedenini, üretim sürecindeki zorlu doğa koşulları oluşturuyor. Profesyonel dağcıların ve uzman ekiplerin yardımıyla, ulaşımı son derece tehlikeli olan sarp kayalıklar ve derin mağara ağızlarında yürütülen hasat süreci, yıllık çok kısıtlı miktarlarda gerçekleştirilebiliyor. Üretimin tamamen vahşi doğa şartlarına bağlı olması, bu ürünü piyasadaki diğer tüm bal çeşitlerinden ayırıyor.

DÜNYA PAZARINDA ÖZEL STATÜYE SAHİP

Piyasaya arzı oldukça sınırlı olan elf balı, genel market zincirlerinden ziyade dünya çapındaki prestijli satış kanalları aracılığıyla alıcı buluyor. Kilogram fiyatı 5 bin Euro (yaklaşık 264 bin TL) seviyelerinde seyreden ürün, ilk büyük parti satışında ulaştığı yaklaşık 1,6 milyon TL üzerindeki rakamla, gıda sektöründe ulaşılabilecek en üst fiyat segmentlerinden birine yerleşti. Londra merkezli lüks tüketim mağazası Harrods gibi sınırlı noktalarda satışa sunulan bal, bu yönüyle yalnızca bir gıda maddesi değil, aynı zamanda koleksiyon değeri taşıyan bir meta olarak da değerlendiriliyor.