Yaz aylarında mutfaklarda sıklıkla tercih edilen bamyanın kilosu 3 bin liraya kadar çıkınca pazarlarda satış şekli de değişti. Fiyatı nedeniyle kilogramla almakta zorlanan tüketiciler için bamya, bazı tezgahlarda gramla satılmaya başlandı.

TÜRK MUTFAĞINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Türk mutfağında özellikle zeytinyağlı yemek, etli bamya ve çeşitli tencere yemeklerinde kullanılan sebze, kendine özgü lezzeti ve kıvamıyla sofralarda önemli bir yere sahip. Küçük miktarlarda bile yemeklere eklenebilen bamya, yüksek fiyatına rağmen mutfaklarda tercih edilmeye devam ediyor.

FAYDALARIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bamya, besin içeriği açısından da öne çıkan sebzeler arasında yer alıyor. Lif bakımından zengin olan bamya, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayan besinler arasında bulunuyor. Aynı zamanda C ve K vitaminleri ile folat gibi çeşitli vitamin ve mineralleri içeriyor.

Yüksek su ve lif içeriği sayesinde doyurucu özelliğe sahip olan bamya, düşük kalorili sebzeler arasında da gösteriliyor. İçerdiği antioksidan bileşikler nedeniyle dengeli beslenme düzeninde yer verilen sebzelerden biri olarak biliniyor.

ÜRETİMİ DE TOPLANMA AŞAMASI KADAR HASSAS

Bamyanın üretiminde ise toplama aşaması önemli miktarda işçilik gerektiriyor. Hassas yapısı nedeniyle elle toplanan ürün, hasadın ardından kısa sürede satışa sunuluyor. Üretim miktarı, işçilik ve diğer maliyetlerin yanı sıra dönemsel arz koşulları da fiyatların oluşumunda etkili oluyor.