Sonbaharın gelmesiyle birlikte balkabağı hasadı başladı. Turuncu rengiyle tezgâhlarda yerini alan ve özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunan balkabağının kilogramı 35 TL'den satışa sunuluyor. Sadece tatlı yapımında kullanılmayan bu besin, çorbalardan makarnalara, hamur işlerinden farklı mezelere kadar pek çok tarifte değerlendiriliyor. Üstelik çoğu kişinin bilmediği bir ayrıntı daha var: Balkabağının çiçekleri de yenilebiliyor.

SADECE TATLISIYLA SINIRLI DEĞİL

Türkiye'de genellikle tahin ve cevizle hazırlanan tatlısıyla bilinen balkabağı, dünya mutfaklarında farklı tariflerle de öne çıkıyor. Balkabağı püresi çorbalarda, makarnalarda, risottolarda ve hamur işlerinde kullanılabiliyor. Özellikle İtalyan mutfağında balkabağı dolgulu ravioli, farklı lezzet arayanların tercih ettiği yemekler arasında bulunuyor.

Fırında baharatlarla pişirilerek garnitür şeklinde tüketilebilen balkabağı, pankek ve ekmek tariflerine de eklenebiliyor. Nohut, tahin ve sarımsakla birleştirilerek hazırlanan balkabaklı humus ise alışılmışın dışında bir meze alternatifi sunuyor.

TURUNCU RENGİNİN ARDINDA BETA-KAROTEN VAR

Balkabağının dikkat çeken özelliklerinden biri de besin içeriği. Turuncu rengini veren beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşüyor. A vitamini normal görme fonksiyonunun korunmasında önemli rol oynuyor.

Bunun yanı sıra balkabağı C vitamini, potasyum ve lif de içeriyor. Yüksek su oranı ve düşük kalori değeri sayesinde dengeli beslenme programlarında tercih edilebiliyor. İçerdiği lif, sindirim sisteminin normal işleyişine katkı sağlıyor.

ÇEKİRDEKLERİNİ ÇÖPE ATMAYIN

Balkabağının yalnızca etli kısmı değil, çekirdekleri de değerlendirilebiliyor. Magnezyum, çinko, demir, protein ve sağlıklı yağlar içeren kabak çekirdekleri kavrularak tüketilebiliyor. Özellikle magnezyum ve çinko bakımından zengin olması, çekirdekleri beslenme açısından değerli bir seçenek haline getiriyor.

ASIL HAZİNE ÇİÇEĞİ

Balkabağıyla ilgili az bilinen ayrıntılardan biri de çiçekleri. Yalnızca meyvesi ve çekirdekleri değil, çiçekleri de bazı mutfaklarda yemeklerde kullanılıyor. Dolma, kızartma ve omlet gibi tariflerde değerlendirilebilen balkabağı çiçekleri, farklı ülkelerin geleneksel mutfaklarında yer buluyor.

Türkiye'de yaygın olarak bilinen kabak çiçeği dolması ise çoğunlukla sakız kabağı gibi yazlık kabakların çiçekleriyle hazırlanıyor. Balkabağının çiçeği de yenilebilir olsa da bu iki bitkinin çiçeklerini birbirine karıştırmamak gerekiyor.

MEYVE Mİ SEBZE Mİ?

Balkabağıyla ilgili şaşırtıcı bilgilerden biri de botanik sınıflandırması. Mutfaklarda sebze olarak kullanılsa da bilimsel açıdan meyve kabul ediliyor. Bunun nedeni, çiçekten gelişmesi ve içerisinde tohum taşıması. Farklı renk ve büyüklüklerde yetiştirilebilen balkabağının beyaz, yeşil, sarı ve gri tonlarında çeşitleri de bulunuyor.