Mardin’in Derik ilçesinde coğrafi işaret tescilli zeytinin hasadı başladı. Uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan ve 10’dan fazla çeşidi bulunan zeytin, sofralık olarak kilogramı 400 liraya kadar ulaşan fiyatlarla satışa sunuluyor.

10’DAN FAZLA ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Derik ilçesinde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yetiştirilen zeytinlerin hasat dönemi başladı. İlçenin simgeleri arasında yer alan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, uluslararası yarışmalarda da ödüller kazandı. Derik zeytinyağı, 2019’da Londra’da altın, 2020’de aynı kentte bronz, Japonya Prize Uluslararası Yarışması’nda ise gümüş madalya aldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü verilerine göre, ilçede 15 bin 600 dekarlık alanda toplam 558 bin 700 zeytin ağacı bulunuyor. Bu ağaçların 279 bininde üretim yapılıyor.

HASAT İKİ AY SÜRECEK

Zeytin üreticisi Velat Yükler, hasadın yaklaşık iki ay devam edeceğini belirterek, "Zeytin hasadına yeni başladık. Sabah 6’da gelip başlıyoruz, akşam 6’ya kadar çalışıyoruz. Yevmiye usulüyle de işçi çalıştırıyoruz. Günlük olarak 3 bin liraya kadar çalışan işçilerimiz vardır. 10 çeşitten fazla zeytinlerimiz var. En kaliteli ve en iyi olan halhalı zeytinimiz dünyada tanıtılmış altın madalya kazanmış çeşidimizdir. Tatlanmamışın kilosu 300 liradan başlıyor. Tatlanmış sofralık olanı da 400 liradan satıyoruz. İlçemizde zeytin pazarı yok, yapılmasını da talep ediyoruz" dedi.

Üretici Erdal Dipler ise bu yıl zeytine farklı bölgelerden yoğun talep geldiğini ifade ederek, “Zeytin hasadımız bu sene var. Her yıl zeytin tutmuyor. Allah’a şükürler olsun, her yerden talep var. Her yerden bizim zeytinlerimizi istiyorlar. O yüzden mutluyuz” diye konuştu.