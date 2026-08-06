Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen ve "kırmızı altın" olarak anılan safranda hasat dönemi devam ediyor. Kasım ayıyla birlikte çiçekleri tek tek toplanan, dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safranın kilogram fiyatı kalite ve saflığına göre 600 bin liradan 800 bin liraya kadar ulaşıyor.

Yüksek piyasa değeri nedeniyle safran, hırsızların da en çok hedef aldığı tarım ürünleri arasında yer alıyor.

TARLALARDA 24 SAAT GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karabük'te hasadın son günleri yaşanırken, safran tarlalarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ürünün güvenli şekilde hasat edilmesi ve satışa hazırlanması amacıyla jandarma ekipleri gün boyunca devriye görevi yürütüyor.

Bölgede zaman zaman drone destekli kontroller de gerçekleştirilirken, olası hırsızlık girişimlerine karşı tarlalar sürekli gözetim altında tutuluyor. Üreticiler ise jandarmanın sağladığı güvenlik desteğinin hasat sürecini daha güvenli hale getirdiğini belirtiyor.

HASATTA SON ETABA GİRİLDİ

Üreticiler, kış soğukları etkisini göstermeden önce tüm mahsulü toplamayı hedeflediklerini ifade ediyor. Serin havanın etkisiyle bu yıl çiçeklenmenin erken başladığı belirtilirken, 27 dönümlük üretim alanında 20 kilogramın üzerinde verim bekleniyor.

Safranın zorlu üretim süreci de fiyatını belirleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. Her çiçekten yalnızca üç tel safran elde edilirken, 1 kilogram ürün için yüz binlerce çiçeğin tek tek elle toplanması gerekiyor. Bu nedenle kilogram fiyatı kaliteye göre 600 bin ila 800 bin liraya kadar çıkabiliyor.

SAFRAN TARLALARI TURİSTLERİN DE GÖZDESİ

Safranbolu'daki safran tarlaları, son yıllarda bölgenin önemli turizm noktalarından biri haline geldi. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasının ardından uluslararası bilinirliği artan Safranbolu safranı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Hasat döneminde bölgeye gelen ziyaretçiler yalnızca tarlaları gezmekle kalmıyor, çiçek toplama deneyimi yaşıyor, fotoğraf çekiyor ve safranın kendine özgü kokusunu yerinde deneyimleme fırsatı buluyor. Bu ilgi, ilçe turizmine de önemli katkı sağlıyor.