Türkiye'de önemli bölümü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen 'safran', son yıllarda artan değeriyle çiftçiler kadar tarla hırsızların da ilgi odağına dönüştü.



Normal şartlar altında ekim ve kasım ayında hasadı yapılan değerli bitki, temmuz ve ağustosta toprağa ekiliyor. Geçtiğimiz yıl 450 bin liradan satılan safranın kilogram fiyatının bu yıl 600 bin liraya kadar çıkması beklenirken, kendisi kadar tohum ve soğanları da değerli olan safran için tarlalarda gece gündüz nöbet tutuluyor.

JANDARMALAR TARLA DEVRİYESİNDE



Türkiye'de son yıllarda artış gösteren tarla hırsızlığına karşı fındık ve fıstık gibi değerli ürünleri korumak için nöbet tutan Jandarma ekipleri, safran tohumlarının ekildiği tarlalarda da hırsızlara göz açtırmıyor.



Termal görüş merceklerinin ve drone kameraların uçurulduğu tarlalarda güvenlik önlemleri son seviyelere çıkarılırken, sonbahar mevsiminde hasat edilecek safranların tamamına yakını ise yurt dışına satılıyor. Havaların çabucak ısınması nedeniyle, kış soğukları bastırmadan önce mahsulü toplamak için bu yıl erken ekim yapmaya başlayan çiftçiler Jandarma ile birlikte tarlalarında dönüşümlü nöbet tutuyor.

Ekim ayı itibarıyla safranların olgunlaşmasıyla birlikte Karabük'te safranlarla dolan tarlalar, turistlerin de ilgi merkezi haline dönüşüyor.





