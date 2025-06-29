Dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen Pule, fiyatı ve üretim şekliyle dikkat çekiyor. Peyniri özel kılan şey ise yapıldığı süt...

NEYDEN YAPILDIĞINI DUYAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

Pule peynirini bu kadar özel kılan şey ise Balkan eşeği sütünden yapılıyor olması. Kırık beyaz renkte ve ufalanmaya müsait bir dokuya sahip olan bu peynirin içeriğinin yüzde 60'ını eşek sütü oluşturuyor. Ancak eşek sütü hem az elde ediliyor hem de işlenmesi oldukça zahmetli bir süreç gerektiriyor.

Dişi bir eşek günde en fazla 2 litre süt verebilirken, sıradan bir süt ineği 30 ila 45 litre arasında süt üretebiliyor. Ayrıca eşekleri sağmak için özel bir makine bulunmadığından, Pule üreticileri bu işlemi hâlâ elle gerçekleştiriyor. Eşek sütünde katı madde oranının düşük olması nedeniyle aynı miktarda peynir üretmek için çok daha fazla süte ihtiyaç duyuluyor.

1 KİLO PEYNİR İÇİN 25 KİLO SÜT GEREKİYOR

Sırbistan’daki Zasavica Doğa Rezervi’nde Pule üretimi yapan Slobodan Simic, bir kilo peynir için yaklaşık 25 litre eşek sütü gerektiğini belirtiyor. Simic, peynirin dokusunun yoğun, tadının ise oldukça zengin olduğunu ifade ediyor.

Lezzet açısından İspanyol Manchego peynirine benzetilen Pule’yi denemek ise hiç kolay değil. Hem üretimi sınırlı hem de fiyatı çok yüksek olduğu için bu peyniri tatmak isteyenlerin Sırbistan’ın kuzeybatısındaki Zasavica sulak alanlarına kadar gitmesi gerekebiliyor.

Geçmişte şifa kaynağı olarak görülen eşek sütü, anne sütüne en yakın sütlerden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve iltihap önleyici özellikler taşıdığı için tercih edilen bu süt, tarihte Kleopatra’nın güzellik sırlarından biri olarak da anılıyor.

Pule dünyanın en pahalı peyniri olabilir, ancak en eski peynir unvanı Tunç Çağı mumyalarının başlarında bulunan kefir peynirine ait. Dünyanın en tehlikeli peyniri ise içinde canlı kurtlar bulunan İtalyan Casu Marzu peyniri olarak biliniyor.