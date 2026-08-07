Dünya mutfaklarında binbir çeşit peynir yer alsa da, içlerinden biri astronomik fiyatı ve ezber bozan hikayesiyle sınırları zorluyor. Sırbistan'ın el değmemiş doğasında nadir bulunan Balkan eşeklerinin sütünden üretilen Pule peyniri, kilogramı 1.000 ile 1.300 Euro (güncel kurla yaklaşık 55.000 TL ile 72.000 TL) arasındaki devasa değeriyle görenleri hayrete düşürüyor. Üretiminin zahmeti ve sınırlı miktarı nedeniyle adeta gramla satışa sunulan bu lüks lezzet, gurme dünyasının en ulaşılamaz ürünleri arasında başı çekiyor.

SADECE SIRBİSTAN’DA ÜRETİLİYOR

İlk duyanların inanmakta zorlandığı bu lüks lezzet, yalnızca Sırbistan’da bulunan Zasavica Doğa Koruma Alanı’ndaki özel bir çiftlikte üretilebiliyor. Yılda son derece kısıtlı miktarda elde edilen Pule peyniri, nadir bulunması sebebiyle gastronomi dünyasının "altın değerindeki" lezzetleri arasında gösteriliyor.

EŞEK SÜTÜ FİYATINI KATLIYOR

Pule peynirini diğer tüm peynirlerden ayıran ve fiyatını göklere çıkaran en temel faktör, üretiminde kullanılan Balkan eşeği sütü. İnek veya keçi sütüne kıyasla elde edilmesi son derece zahmetli olan bu süt, peynirin üretim sürecini tam anlamıyla bir sabır testine dönüştürüyor.

25 LİTREDEN 1 KİLO ÇIKIYOR

Tek bir kilogram Pule peyniri üretebilmek için yaklaşık 25 litre eşek sütüne ihtiyaç duyuluyor. Balkan eşekleri gün içinde oldukça az süt verdiği için sağım işlemi büyük bir titizlikle, günde üç defa ve tamamen geleneksel yöntemlerle elle yapılıyor. Tüm bunlara ek olarak eşek sütünün peynire dönüştürülmesi son derece zorlu ve özel yetenek gerektiren hassas bir kıvamlandırma süreci barındırıyor.

GRAM GRAM SATILIYOR

Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan Pule peyniri; kar beyazı rengi, hafif tatlımsı aroması, yoğun kıvamı ve ağızda kolayca dağılan yumuşak dokusuyla öne çıkıyor. Kendine has bu özel tadı deneyimlemek isteyen gastronomi tutkunları ve gurmeler, ürünü tadabilmek için Sırbistan'daki bu özel koruma alanını ziyaret ediyor.

Sınırlı kapasitesi ve zahmetli yapılış aşamaları nedeniyle genelde kilogram yerine gramlık özel paketlerde satışa sunulan Pule, lüks restoranların ve prestijli tadım etkinliklerinin en gözde lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor.