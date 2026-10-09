Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve ekonomik değeriyle dikkat çeken safran bitkisinde yeni sezon başladı. Tarlalarda çiçeklenme sürecine girilirken kilogramı 800 bin TL’den satışa sunulan safranın hasadının yaklaşık 40-45 gün sürmesi bekleniyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Safranbolu’ya adını veren safran bitkisinin soğanları ağustos ayında toprakla buluşturuldu. Ekim ve kasım aylarında çiçek açan bitki, başta baharat ve gıda boyası olmak üzere pek çok alanda kullanılıyor.

Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama özelliğiyle bilinen safran; kolonya, sabun, çay, krem, boya, yemek ve tatlı yapımında da değerlendiriliyor. Üretimiyle ekonomik katkı sağlayan bitki, hasat döneminde ilçenin turizm hareketliliğini de artırıyor.

KİLOGRAMI 800 BİN TL, GRAMI 800 TL

Safranbolu’nun Yukarı Çiftlik köyünde üretim yapan İsmail Yılmaz, tarlalarda çiçeklenmenin başladığını belirterek hasat sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz, “Tarlamız da çiçek açmaya başladı. Bundan sonra yaklaşık olarak 35-40 gün çiçek toplarız. Birkaç gün sonra inşallah tarlayı daha çok mor halde göreceğiz. Yeni ürünün kilogram satış fiyatı 800 bin lira. 1 gram fiyatı da 800 lira” dedi.

HASAT İÇİN YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLER GELİYOR

Babasıyla birlikte safran yetiştiriciliği yapan Mine Yılmaz, hasadın 7 Ekim’de başladığını ve yaklaşık 40-45 gün devam etmesini beklediklerini söyledi.

Yılmaz, “40-45 gün daha sürmesini ümit ediyoruz. Biz 45 gün boyunca her gün buraya gelip çiçeklerimizi hasat edeceğiz. Ekim’in sonlarına doğru çok güzel olmasını ümit ediyoruz. Safran çiçeği hem kokusuyla hem görüntüsüyle hem de tadıyla eşsiz bir bitki olduğu için hasadımızın ilk gününden itibaren yurt içinden ve yurt dışından çok fazla misafirimiz buraya gelmeye başladı. Safran çiçeği hasadını birebir deneyimlemek, görmek ve çiçeğin kokusunu almak isteyenleri hasada bekliyoruz. Yaklaşık 20 dekarlık alanda safran yetiştiriciliği yapıyoruz. Bazı parsellerimiz 1, bazıları 2, bazıları ise şu anda 3 yıllık. 3’üncü yılında olan parsellerimizden yüksek bir çiçek verimi bekliyoruz" diye konuştu.

20 DEKARLIK ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Yaklaşık 20 dekarlık arazide üretim gerçekleştiren Yılmaz ailesi, farklı yaşlardaki ekim alanlarından ürün alıyor. Özellikle üçüncü yılındaki parsellerde yüksek çiçek verimi beklenirken, hasat döneminde safran tarlaları hem üreticilerin hem de bitkiyi yakından tanımak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.